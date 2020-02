No alcanzaron a llegar a tiempo. Hospital se incendió mientras los Bomberos no podían pasar por un peaje porque no tenían plata.

Las autoridades de Mesitas del Colegio informaron un grave incendio ocurrido en el hospital del municipio, la noche de este lunes 11 de febrero.

Según los primeros informes, cerca de 60 personas fueron evacuadas de emergencia debido a la fuerza de las llamas. La comunidad con lo que podía llevaba agua para intentar mitigar el fuego.

Por la gravedad de la situación, las autoridades del municipio tuvieron que pedir ayuda al cuerpo de Bomberos del municipio de Soacha.

La situación empeoró en el hospital debido a que en el peaje no dejaban pasar el carro de Bomberos, hasta que no realizaran el pago.

Gracias a la ayuda del conductor de un vehículo particular que pagó el costo del peaje, los Bomberos de Soacha pudieron llegar a atender y controlar la emergencia.

Reportan que los pacientes fueron llevados a hospitales de municipios cercanos para que fueran atendidos.

Emergencia en Mesitas del Colegio por grave incendio en hospital municipal https://t.co/Yrj2OhUJ1q pic.twitter.com/CzdoeOawBB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 11, 2020

Hasta el momento no se sabe el motivo por el que se provocó el fuego, las autoridades iniciaron una investigación para determinar lo sucedido.

