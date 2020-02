Autoridades advierten que no se conocen las sustancias químicas con las que estaría hecho. Venta ilegal de supuestos parches antiguayabo prende las alarmas de las autoridades.

Las autoridades de la ciudad de Barranquilla, han encendido las alarmas ante la venta sin control de un supuesto parche antiguayabo.

Dieron a conocer que este producto, del cual se desconoce sus composición, se vende indiscriminadamente y sin ningún tipo de control por medio de redes sociales.

En un reciente caso de un joven que usó uno de estos parches, comentó la mala experiencia que vivió.

"Salí con mis amigos a rumbear, obviamente ese día me excedí en el trago pensando que no iba a tener guayabo, que iba a amanecer bien, pero fue todo lo contrario: guayabo, un dolor de cabeza fuertísimo, la verdad no lo recomendaría". Comentó un joven, como lo reportó Noticias Caracol.

Ante el tema, especialistas en farmacología aseguran que estas promesas de eliminar mágicamente la resaca, es teóricamente imposible.

"Sus características físico-químicas hacen que sea básicamente imposible absorberlas por la piel de manera significativa", aseguró el especialista para el mismo medio.

Por su parte Invima manifestó el producto no tiene registro sanitario.

En el momento las autoridades de salud de la ciudad de Barranquilla, prendieron las alarmas para evitar el uso de este parche en época de carnavales.

Venta ilegal de supuestos parches antiguayabo prende las alarmas de las autoridades.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

SIGUE NUESTRAS NOTICIAS EN GOOGLE NEWS, AQUÍ.