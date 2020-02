Volqueteros chocan con la Alcaldía de Bogotá por restricciones ambientales

Los volqueteros que bloquearon la ciudad amenazaron con más bloqueos. Claudia López les respondió exigiendo mejoras a sus vehículos.

Durante ocho horas, varios sectores de Bogotá fueron afectados por bloqueos de camioneros y volqueteros. Los bloqueos en sectores de la salida de la calle 80 y Meissen provocaron graves problemas viales. A pesar de esto, la ciudad se podría encontrar además en un enfrentamiento con los transportadores.

Los transportadores lograron firmar un acuerdo con la Alcaldía de Bogotá luego del bloqueo. En 10 días, la Alcaldía se comprometió a estudiar el decreto para restringir el tráfico de camiones de más de 20 años de edad.

Los volqueteros amenazaron a la Alcaldía de Bogotá con mayores bloqueos si no hay decisiones de fondo. "Quedamos condicionados de que si no nos dan una respuesta favorable o nos van a tomar del pelo lo que pasó hoy no es ni la cuota inicial de lo que podemos hacer", señaló Alex Rubio, líder de las manifestaciones, a Blu Radio.

Entre los componentes del acuerdo se destaca una cooperación para tener en cuenta motores repotenciados. Además se pidió trabajar con Ecopetrol y el Ministerio de Minas para mejorar la calidad de los combustibles.

López respondió recalcando que los camiones, volquetas y tractomulas son las mayores fuentes de contaminación en Bogotá. Anunció más restricciones si no hay renovaciones en las flotas de carga.

Camiones y tractomulas viejas son el factor que más contribuye a la contaminación y mala calidad del aire de Bogotá. Con firmeza vamos a defender la vida y salud de los bogotanos! O renuevan la flota de carga o tendrán cada vez más restricciones para ingresar a Bogotá. https://t.co/b4ixUTmyU1 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 7, 2020

Siga a Publimetro en Google News.

Le puede interesar: