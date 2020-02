¿Funciona el día sin carro? Así amaneció el cielo de Bogotá este jueves.

Reportan gran contaminación desde el inicio del día. ¿Funciona el día sin carro? Así amaneció el cielo de Bogotá.

Hoy jueves 6 de febrero, desde las 5:00 a.m. en la capital colombiana se vive la primera jornada de Día sin Carro y sin Moto del año.

Y aunque la medida se hace para darle un respiro a la ciudad, algunos usuarios han reportado una gran nube de contaminación sobre Bogotá.

Para algunos incluso la nube de smoke que hay sobre la ciudad, hace que se cuestionen si la medida es realmente efectiva. Incluso hay quienes cuestionan el combustible que es usado para el transporte público.

No, el #díasincarro no es la solución. Mientras el sistema de transporte siga usando combustibles fósiles, mientras los taxis no sean eléctricos, mientras no se construya una red de metros de verdad, todos seguiremos respirando esa línea gris, que no se ve, pero se respira pic.twitter.com/Voe4dax9da

