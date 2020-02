(VIDEO) Extranjero protege vendedora ambulante de policía en Bogotá

Extranjero protege vendedora ambulante de policía en Bogotá.

La situación se presentó en una calle del centro de la capital.

De acuerdo con las versiones preliminares, un uniformado, como de costumbre, quería impedir el trabajo de una vendedora ambulante.

En medio del dolor la mujer, apareció un transeúnte que la defendió del agente.

"No soy colombiano para empezar, no soy colombiano, ni estoy cometiendo ningún delito. Lo único que te estoy diciendo, es que dejes a la señora trabajar porque es gente pobre", expresa el extranjero (del que se desconoce su nacionalidad) al inicio de la grabación.

Mientras tanto, el pide al extranjero que le muestre "la cédula".

"Yo no estoy cometiendo ningún delito, ni te estoy faltando al respeto, ni te estoy diciendo ninguna grosería", agrega el hombre que defiende a la vendedora.

Mientras tanto, otra persona increpa al uniformado, asegurando que "todos están siendo testigo de su grosería", pues antes de que iniciara la grabación fue claramente altanero con el extranjero.

Video

Extranjero defendió vendedora ambulante de policía en Bogotá

"Los policías pretendían arrestar al extranjero y meterle una multa, gracias a la presión ciudadana no pudieron hacer nada, gente, recuerden, en nosotros está el cambio, si nosotros no luchamos por nuestra dignidad nadie lo hará, cuando nos unimos no nos pueden pisotear", resalta la persona que publicó el video en Twitter.