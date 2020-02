Aida Merlano denuncia un delito de Álvaro Uribe del que fue testigo

La excongresista pidió una audiencia pública con periodistas en Caracas para hablar del Gobierno de Colombia. Aida Merlano denunció a Álvaro Uribe por delito de corrupción.

Durante la audiencia, dijo:

"El gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo. Me iban a asesinar y a enterrar en una finca en Valledupar".

“Quiero que los periodistas que hoy están aquí, le pregunten a Duque, por qué razón luego de 4 días de mi fuga quiso cobrar una recompensa por $50 millones y luego por $200 millones”.

"Estoy abierta a denunciar toda la corrupción que hay en Colombia a través de los medios de comunicación".

En medio de la audiencia con periodistas, la excongresista aseguró que entraron dineros a sucios a campaña de Álvaro Uribe Vélez.

"Fui testigo de altas sumas de dinero entregadas en las campañas presidenciales, como la de Álvaro Uribe".

"Si algo me pasa a mi o a mi familia quiero que sepan que el culpable es Álvaro Uribe Vélez y la familia Char".

La excongresista asegura que su fuga fue organizada por la familia Gerlein, por la familia Char.

Pero indicó que fue abusada por órdenes de Julio Gerlein y Arturo Char, senador de Cambio Radical.

