Promotora de PUBLIMETRO denuncia que fue víctima de acoso físico y sexual.

Ailín, de 24 años, fue víctima de un peligroso abusador que ronda la localidad de Suba.

Todo ocurrió el pasado miércoles 29 de enero 2020, mientras laboraba en el punto de calle 116 con Avenida Córdoba, en Suba.

De acuerdo con su relato, fue víctima del sujeto en dos ocasiones el mismo día.

"La primera vez me encontraba con mi supervisor. Estábamos esperando que cambiara el semáforo en rojo, para poder hacer la repartición de periódico y en ese momento se acercó un muchacho que vestía de negro. Cuando se cruzó la acera yo pensé que me iba a pedir un periódico, entonces se lo alcancé, pero él agarró la cara y me dijo: 'dame un besito'. Yo retrocedí y mi supervisor se dio cuenta, y espantó al acosador, quien tomó camino hacia el humedal Córdoba", dijo.

Ailín continuó trabajando y cuando estaba por cerrar, a eso de las 9:00 de la mañana, pasó la calle para repartir los últimos periódicos que quedaban. En ese instante el acosador regresó.

"Yo creo que él se fue y volvió, hasta esperar que el punto quedará desolado, porque si acaso habían carros en la otra acera. Aprovechando la soledad, me agarró del cuello, me bajó la chaqueta y me mordió. También me pegó una patada en la pierna y me dio un golpe en el seno", detalló.

Posteriormente, el sujeto, de aproximadamente 18 años, tez morena y cabello rizado, salió corriendo nuevamente hacia el humedal Córdoba.

"Antes de irse me dijo: 'ahora si no hace nada porque está sola'", añadió Ailín, quien recibió dos días de incapacidad por golpes.

Además de los oscuros episodios que el acosador le hizo pasar, la joven también fue víctima de la negligencia de las autoridades, dado que los uniformados del cuadrante no la quisieron ayudar, específicamente le dijeron que ellos "no podían hacer nada".

Ailín cuenta este caso para que las autoridades tomen cartas en el asunto e identifiquen al sujeto que ronda en la localidad.