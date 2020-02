Duque le responde a los ingenieros de sistemas indignados con el Gobierno

La polémica desatada por los comentarios y revelaciones de la ministra Alicia Arango sobre la reforma pensional, tuvo un un público muy indignado que fue el de ingenieros de sistemas que sintieron que demeritaban sus labores.

Pues el presidente Iván Duque, que salió en apoyo de la ministra de Trabajo que pasará al Interior, aclaró que no hay una fijación con una profesión u otra.

Así lo manifestó el primer mandatario, luego de las declaraciones de Arango para Noticias Caracol.

"La empresas tienen que cambiar su forma de contratar. Esto es muy polémico, pero cuando uno no cambia y el mundo va cambiando, el mundo no lo espera a uno. Contrato por horas, teletrabajo, por días. Por ejemplo: a un ingeniero de sistemas no lo necesitas todo el día en una oficina, solo dos horas", afirmó Arango.

Muchos fueron los comentarios de ingenieros de sistemas que se sintieron atacados por el Gobierno y por esta razón, el presidente quiso aclarar que la ministra no debió hablar de una profesión en general.

“Algunos salen a atacar ‘ay es que la ministra habló de los ingenieros’, la ministra pudo tener un ejemplo, puede que el ejemplo no haya sido el ejemplo que cubra más lo escenarios generales, ella no lo hizo para referirse a una profesión en específico ni para demeritar ninguna profesión en específico. Ella lo que estaba realmente planteando es el reto que tenemos en Colombia y es generar empleos formales”, dijo en entrevista con RCN Radio Rionegro.