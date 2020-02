El día en que la vicepresidenta dijo que no se iban a hacer reformas

El día que el Gobierno dijo que no vendrían reformas pensionales y laborales en el país.

La entrevista de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, para Noticias Caracol, se ha convertido en polémica en el país.

El anuncio de que el gobierno de Iván Duque reformará el sistema de pensiones y cómo trabajan los colombianos generó múltiples reacciones, pues se entendía, desde el mismo Gobierno, que eso no sucedería.

Sin embargo, los primeros en manifestarse fueron los sectores que convocaron al paro del 21 de febrero, pues desde la entidades oficiales, desde el Gobierno, manifestaron que las razones para convocar la manifestación eran falsas.

Hacia mediados de noviembre, cuando el paro estaba convocado, diversos personajes del Gobierno invitaron a no desinformar con supuestas reformas pensionales y laborales que se tenían en mente.

Los usuarios en redes sociales recordaron cómo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseguró en videos que era mentira y que el Gobierno no planeaba realizar ningún cambio.

Esto es recordado casi dos meses después, pues la realidad es que ahora el Gobierno ya tiene montados dos proyectos de reformas, entre los que se habla del sistema pensional y en donde se abre la puerta a la contratación por horas.

Así, muchos le piden a Ramírez que explique por qué dijo lo que dijo en el momento y cómo las cosas cambiaron tanto en tan solo unos días o si mintieron al país para apaciguar los ánimos y que el paro se desintegrara.

Así reclaman a la vicepresidenta y así fue cómo ella señaló que esto, que está a punto de suceder, no iba a pasar.

Quienes pretenden justificar un paro diciendo que hay una reforma laboral, una reforma pensional y que nuestro gobierno afecta los derechos de los trabajadores, están mintiendo. Están llamando a salir a destruir nuestro país, ellos no quieren a Colombia. pic.twitter.com/qxRneYLWuP

La vicepresidenta @mluciaramirez aseguró que eran "mentiras" que el gobierno actual quisiera hacer estas reformas. Hoy la ex-ministra de Trabajo asegura que esa es la propuesta: no más contratos, no más prestaciones sociales, no más garantías laborales. https://t.co/ZfoDJ1FnL6

— Hoover Baquero (@HooverBaquero) February 3, 2020