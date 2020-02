Plataformas de movilidad habrían aumentado precios tras salida de Uber

La salida de Uber habría motivado que sus dos millones de usuarios busquen alternativas en otras plataformas de movilidad.

La salida de Uber de Colombia ha provocado serios problemas para dos millones de usuarios. Miles de personas han tenido que pasarse a otras plataformas de movilidad, lo que ha causado serias presiones. Estas han provocado que haya incrementos en precio de las aplicaciones, afectando a los nuevos usuarios.

Según denuncias conocidas por Noticias Caracol, varias personas han recibido pagos muy altos en aplicaciones como Cabify. "Uber me cobraba entre 6 y 7 mil pesos siempre, en hora pico, el mismo recorrido, el mismo tiempo. Y Cabify que supuestamente es más barata y de hecho el servicio es mucho más demorado en llegar y no tiene las estrellas que tenía Uber pues me cobro 10 mil pesos más. Es significativo el aumento", dijo uno de los denunciantes.

Otros han asegurado que las plataformas de movilidad han tenido dificultades de vehículos. "“Yo era usuaria de Uber y al usar otras aplicaciones como Didi, y otras, pues sí se ha aumentado el precio. Y ha sido más difícil encontrar el servicio", dijo una denunciante.

Cabify respondió al noticiero sobre las denuncias. "Debido a la coyuntura, estamos recibiendo una gran cantidad de peticiones que afectan el balance de oferta y demanda. Esta es una etapa momentánea mientras los algoritmos, y el mercado, se adaptan a la nueva realidad", aseguró la plataforma.

