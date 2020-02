Óscar Eduardo Orjuela Pinzón es acusado de la muerte de su hijastro. Juez y abogado defensor rompen en llanto en audiencia contra hombre que torturó y asesinó bebé.

La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada. Sin ningún arrepentimiento aceptó fríamente su responsabilidad.

De acuerdo con LA FM, la mamá del pequeño sostenía una relación sentimental con el sujeto desde hace cuatro meses y hace 30 días vivían juntos.

"No entiendo cómo usted tiene la capacidad para que desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, de golpe en golpe, acabe con la vida de un menor", aseguró el juez.

Incluso, mencionó que el acusado es prácticamente un segundo Luis Alfredo Garavito:"el juicio de probabilidad y de prevención es tan alto como en el caso de un hombre que acabó con la vida de 147 niños, usted está muy parecido a él".

Visiblemente afectado, el juez no pudo contener las lágrimas, y puntualizó: "no me imagino las cosas que tuvo que haber sufrido ese pobre niño. Y créame que si me conmueve a mí que llevo más de 10 años, cómo serán las otras personas".

El defensor de oficio del sindicado también rompió en llanto y tuvo que tomar agua para continuar la diligencia.