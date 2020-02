Atlético Nacional vs. Jaguares | Un triunfo para seguir en la cima

Atlético Nacional, con críticas o no, es el líder de la Liga Betplay. Lejos de convencer, el Verde Paisa la pasó mal en los partidos ante Pereira y La Equidad. De hecho, en el último tuvo que levantar un 3-0, para finalmente terminar ganando por 4-3 in extremis. El link para ver EN VIVO Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Sin embargo, el entrenador Juan Carlos Osorio no quiere seguir tentando a la suerte que ha obtenido. Por eso, es necesario que sus jugadores entiendan la idea y la desarrollen a cabalidad, cuando el conjunto verdolaga reciba a Jaguares de Córdoba. Aunque parece un partido accesible, dependerá de Nacional encontrar las garantías suficientes para ganarlo.

Por su parte, Jaguares de Córdoba sufre con el drama del descenso. Aunque está en posición de bajar a segunda división, el equipo monteriano confía tras la última presentación ante el campeón América de Cali. En ella, los diablos le empataron en tiempo de descuento, sacándole los tres puntos de la bolsa.

EN VIVO Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba GRATIS ONLINE

Día: 1 de febrero

Hora: 8:10pm

Canal: WIN Sports + (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)