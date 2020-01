Tras dos días sin pronunciarse sobre la captura de su mamá, finalmente apareció. Hija de Aida Merlano arremete contra quienes la insultan en redes y contra el Estado.

Aida Victoria, que ya tiene un gran número de seguidores en Instagram, le respondió a quienes han estado dejándole mensajes en esta red social.

La joven de 20 años dice que no entiende a quienes la atacan por ser hija de Aida Merlano. "Ella es mi mamá. Yo no la puedo ver como una persona que delinquió", dijo.

Y luego agregó: "Yo me considero una pelada de 20 años, medianamente inteligente, como para que me afecte la opinión de un pendejo".

Finalmente, la joven explica las razones por las que su mamá se fue del país.

"No voy a hacer un pronunciamiento sobre Duque o Maduro. Yo jamás he dicho que quiero que mi mamá esté libre. Yo lo que he dicho es que espero que a mi mamá se le dé una condena justa. Eso significa que se tengan en cuenta los videos en los que se ve a policías implantando pruebas en la sede de campaña".

Luego, dijo: "Mi mamá no salió huyendo de la justicia colombiana, ella salió huyendo de la injusticia de un Estado que no respetó sus garantías. Ella es lo que pide son garantías y un proceso justo".

