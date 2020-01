Pelea entre vecinos terminó provocando un enorme incendio en Cartagena

El incendio en Cartagena destruyó al menos cinco casas de invasión, y dejó a sus residentes con lo que llevaban puesto.

Una riña entre vecinos en el barrio Chambacú, zona de invasión de Cartagena, dejó a cinco familias en la calle. La pelea terminó provocando en hechos confusos un incendio que destruyó sus viviendas y sus enseres.

Según Noticias Caracol, la conflagración habría sido provocada por una pelea entre vecinos del barrio. "Se manejan muchas hipótesis de algunas personas que están en los alrededores. Dicen que hubo una trifulca entre varias personas, pero hasta ahora no hemos confirmado nada", aseguró al noticiero el teniente Aníbal Guerrero, subcomandante del Cuerpo de Bomberos.

El relato de los vecinos indica que el fuego habría afectado a varias casas de personas no involucradas en la riña. "A esa hora estaba comiendo cuando se escuchó un incendio. Salimos y ya la candela venía para encima”, relató María Díaz, afectada por el incendio en Cartagena.

Los afectados, residentes de un barrio de invasión, pidieron ayuda al gobierno de William Dau. Aseguran que solo quedaron con lo que tenían puesto. "Acá no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos dónde vivir, no tenemos ropa… que nos colaboren", dijo Moisés Bohórquez, damnificado.