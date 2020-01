Pánico en Turquía por terremoto que ya cobra 14 vidas

Al menos 14 personas murieron y decenas resultaron heridas -dos de gravedad- por el sismo de magnitud 6,5 que sacudió el sureste de Turquía. Temblor en Turquía ya cobra 14 vidas y causó el derrumbe de al menos una decena de edificios.

El terremoto ocurrió sobre las 18.00 GMT y el epicentro se halla cerca de la localidad de Sivrice. Es de unos 10.000 habitantes, en la provincia oriental de Elazig, según la agencia de noticias Anadolu.

La agencia estatal de emergencias y desastres informó de la muerte de 14 personas. También de la existencia de decenas de heridos, mientras que los equipos de rescate siguen trabajando para localizar a personas atrapadas bajo las ruinas.

El ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, aseguró que al menos una decena de edificios habían colapsado. Además, ya se han registrado varias réplicas, la más potente de ellas de magnitud 5,4.

En las imágenes que circulan en los medios turcos y las redes sociales se observan daños en viviendas y vehículos de la provincia de Elazig. También se observan escenas de pánico con personas que corren a la calle para ponerse a salvo durante el movimiento sísmico.

En otras imágenes se ven edificios parcialmente derruidos y bomberos desplegados en el lugar. La noche cerrada en Turquía dificulta también las operaciones y la valoración de los daños.

También se han registrado incendios localizados por la rotura del sistema de gas en algunas ciudades de Elazig.

El epicentro se encuentra a unos 6,75 kilómetros de la superficie. Aunque inicialmente se le adjudico una magnitud de 6,8, el centro sismográfico de Turquía la rebajó a 6,5.

Turquía es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo porque está situada sobre varias fallas activas, y diariamente se producen docenas de terremotos y réplicas menores.

El sismo más devastador de las últimas décadas tuvo lugar en 1999, cuando un temblor de magnitud 7,4 sacudió la región del Mármara y causó unos 17.000 muertos y 43.000 heridos.

Turkish interior minister has confirmed 4 people have died after eartquake hit #Elazig. “Dozens of buildings collapsed,” according to unconfirmed reports. #Turkey pic.twitter.com/G9TQp6gOsa

— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020