La tragedia que consumía al prestigioso médico que murió en la Clínica Country.

El cirujano José Fernando Robledo Abad, especialista en cáncer de mama, falleció tras caer del séptimo piso de la Clínica del Country, en Bogotá.

Por lo pronto, todo es materia de investigación.

"La Asociación Colombiana de Cirugía y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del Doctor José Fernando Robledo Abad, distinguido miembro de nuestra asociación, magnífico ser humano, excelente profesor y líder de la mastología colombiana.Colegas, amigos y familiares han honrado su memoria con mensajes de aprecio": Asociación Colombiana de Cirugía.

La hija del reconocido cirujano, María Robledo Vallejo, falleció en septiembre pasado, en Estados Unidos, California.

Según Las2orillas, desde el momento de la muerte de su hija el doctor perdió la paz. Sus pacientes reconocían en la tristeza que lo consumía.

Aparentemente, fue tal su dolor que decidió ponerle fin a su vida.

La hija del doctor era experta en paracaidismo deportivo. Precisamente, perdió la vida María en una de estas aventuras.

Según los medios locales, el accidente ocurrió cuando un viento cruzado, al parecer, la separó del grupo.

En ese momento, no cayó en la base central en donde lo hicieron todos sino en una autopista donde un camión la arrolló.

San Joaquin County Coroner ID’s skydiver killed in Acampo yesterday as 28 year old Maria Robledo Vallejo of Colombia. @ABC10 pic.twitter.com/ajZigewZMX

— kurtriveratv (@kurtriveratv) September 27, 2019