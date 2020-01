“Es una ligereza”: Humberto De la Calle sobre acusación por presuntas irregularidades en su campaña

Humberto De la Calle se pronunció sobre la acusación en su contra por presuntas irregularidades en su campaña.

Fue una ponencia negativa del magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, representante del Centro Democrático en el Consejo Electoral, la que puso en duda los topes de la campaña de De la Calle.

Según Semana, el documento en el que se justifica el gasto de más de 9 mil millones de pesos que entregó el Estado como anticipo no tiene los soportes suficientes de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, la ponencia aún no ha sido estudiada en el Consejo. Esto quiere decir que todavía no hay una investigación contra el excandidato.

Tras conocer el artículo de Semana, De la Calle se pronunció.

El excandidato aseguró que no ha sido notificado. De hecho, la ponencia ni siquiera ha sido debatida en el Consejo Electoral.

"Este hecho viola el derecho al libre proceso y muestra a la campaña como culpable sin haber podido controvertir las afirmaciones del magistrado", indicó.

Explicó que las diferencias que señala el artículo de la revista se debe al IVA que en algunos papeles se presentan sumados al valor final y en otros no. De la Calle agregó que tiene documentos sobre todos los aportes a su campaña y que puede mostrarlos.

Infamia contra Humberto De La Calle demuestra de nuevo que diseño del Consejo Nacional Electoral es perverso. La persecución política, el peor mal de la democracia, mantiene sepultada la confianza en las instituciones. Urgente reformar el sistema electoral https://t.co/qG5K5UcbrN — Iván Marulanda (@ivanmarulanda) January 23, 2020

