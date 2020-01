Claudia López explica por qué no puede parar TransMilenio por la 68 "aunque quiera"

La decisión de parar TransMilenio por la 68, cuya licitación se presentaría este jueves, no podría ser tomada por la alcaldesa.

Redes sociales insistieron este jueves con un llamado a que la alcaldesa Claudia López suspenda la licitación de TransMilenio por la Avenida 68. La mandataria reconoció la dificultad de bloquear una licitación que choca con sus proyectos de campaña. Aún así, la licitación sería asignada esta misma tarde.

En sus redes sociales, López explicó el proceso para abrir la licitación de TransMilenio por la 68. "El 1 de noviembre, cuatro días después de las elecciones y desconociendo lo que votamos, [Enrique] Peñalosa abrió la licitación de TransMilenio por la 68 y recibió las propuestas en diciembre 30", dijo la mandataria.

"Como pasó con el TransMilenio por la Séptima, solo puedo frenar y decidir no hacer la troncal de la 68 si tengo una solicitud de un juez o de la Procuraduría. A mi pesar, y lamentándolo, no la tengo aún. Aunque no me gusta, y así quisiera, no puedo suspender la licitación", aseguró la mandataria.

Debido a que ya varios grupos empresariales presentaron ofertas para la licitación, pararla expondría a Bogotá a demandas. "Si suspendiera la licitación sin tener la orden, expongo a todos los ciudadanos a que saquen de sus bolsillos e impuestos para pagar las eventuales demandas", confesó.

Estudios de FDN corroboraron que la Av68 debe hacerse primero que la Boyacá y q es necesaria para alimentar primera línea de metro.

Mi propuesta es hacer metro ligero y no Transmilenio en Av68, pero requerimos la solicitud de un juez o Procuraduría para poder suspender TM68. pic.twitter.com/q4W6T6jdGk — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 23, 2020

Este jueves, la Procuraduría envió una carta al IDU para pedir que se aplazara la licitación. El motivo habría sido causado por una reunión de la entidad con varios opositores al proyecto. Estos habrían pedido suspenderlo debido a una serie de irregularidades que dejó la licitación acelerada.

