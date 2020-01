"Encapuchados tomaron chaqueta de policía y se la pusieron": Policía sobre denuncia de infiltrados

Policía sobre denuncia de infiltrados.

Este martes 21 de enero 2019 se realizan manifestaciones en las principales ciudades del país.

La situación se tornó tensa desde tempranas horas de la mañana, en inmediaciones del Portal Suba.

Manifestantes bloquearon la vía y autoridades hicieron presencia en el lugar.

En medio de desmanes, policías y civiles resultaron heridos.

El hecho se presentó exactamente en la Avenida Suba con Carrera 91.

Sobre esta situación, la Policía Nacional se refirió a la imágen de un hombre encapuchado con una chaqueta distintiva de la Institución.

La imagen corresponde a un video que circula en redes sociales.

Por lo anterior, varios usuarios denuncian policías infiltrados en la jornada del 21E.

varios policías infiltrados fueron descubiertos en Suba, NO ME LO PUE DO CRE ER, nunca jamás se había visto esto #ParoNacional21E pic.twitter.com/bzQh4j3ddF

— .: ૐ :. #21E VIVA EL PARONACIONAL #ParoNacional21E (@el3ctron) January 21, 2020