La app de movilidad que está ganándose la confianza de los colombianos  

Sin duda las plataformas de movilidad se han convertido en un tema bastante relevante durante los últimos días en la agenda nacional. Cada vez más, los usuarios están buscando alternativas que, además de ofrecer canales y herramientas que pueden contribuir a tener viajes más seguros y confiables, son de fácil acceso para las personas.

Hoy existen plataformas para todos los gustos y necesidades. Inclusive, preguntándole a los usuarios, una de las favoritas y que ha logrado ganarse su espacio entre los colombianos es DiDi, que llegó al país en junio del año pasado para ofrecer un modelo de operación diferente al que ya se ofrecía en Colombia. Es así como, durante este tiempo, y según reporta la plataforma tecnológica, ha logrado que más de 100.000 socios conductores y socios taxistas generen ingresos adicionales con esta app que, sin duda, es amigable con quienes ofrecen sus servicios.

Juan Carlos Paniagua, socio conductor de DiDi en Medellín, contó a PUBLIMETRO cómo se ha beneficiado con la plataforma:. “Yo había descargado la aplicación desde hace un tiempo atrás, esperando que llegara, porque me gustó lo que me contó la gente en Bogotá que ya la había utilizado”, dijo.

Pero ¿por qué decidió decantarse por esta aplicación? A Juan Carlos le contaron que esta era la app de movilidad más grande del mundo, “y si es la más grande es porque tiene respaldo, trayectoria, experiencia, y eso es lo que yo estaba esperando”, aseguró.

“¿Cómo hago para ponerle más de cinco estrellas a mi DiDi de hoy que lleva un perrito de peluche, reggaeton y guaracha a todo volumen?”, fue uno de los comentarios de los usuarios, demostrando que las opciones existen para todos los ciudadanos.

Sebastián Ramos, estudiante de publicidad, afirmó que gracias a esta app ha logrado llegar a tiempo a clase, además de ahorrar la ‘mesada’: “Ahora puedo solicitar el servicio y saber en cuanto tiempo llego y el valor de la carrera. Incluso a veces comparto carro con compañeros que también viven en Suba y nos sale mucho mejor”.

Pero Juan Carlos y Sebastián no son los únicos, existen otras personas como Andrés Salcedo, comerciante de productos tecnológicos, que decidió unirse a esta comunidad por la seguridad que le genera.

“Pido un carro para trasladar mis productos y llevarlos a los clientes. Me ahorro dinero porque puedo poner más de una ubicación, y puedo llegar a tiempo sin pensar que me va suceder algún inconveniente. Eso me da tranquilidad”, expresó Salcedo.

Seguridad

La seguridad es uno de los aspectos que más valoran los usuarios y socios conductores de las plataformas, por eso DiDi ha desarrollado herramientas – tales como: Call center de emergencias 24/7, botón de emergencia para usuarios y socios conductores, posibilidad de compartir el viaje y anonimización de datos personales como teléfonos y direcciones.

Inclusive, durante los próximos meses la aplicación lanzará nuevas funcionalidades tecnológicas relacionadas con reconocimiento facial para socios conductores y verificación de identidad de usuarios.

¿Solo se paga en efectivo?

Este es uno de los cuestionamientos que más se hacen los clientes, ya que no siempre se tiene disponible efectivo o el pago lo hace un tercero. Por esta razón, DiDi facilita el pago entre Usuario y Socio Conductor mediante efectivo o el uso de la tarjeta de crédito.

Múltiples destinos

Las personas pueden compartir el uso del servicio brindado por los socios conductores al tener la posibilidad de poner más de una dirección, lo cual es un masaje al bolsillo de los usuarios. -Ganan los socios conductores, ganan los usuarios y, por supuesto, gana la economía del país.