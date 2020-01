Registraduría revela cómo se verá la nueva cédula de ciudadanía digital

El proyecto de cédula de ciudadanía digital ha sido criticado por su diseño y sus riesgos de seguridad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó este domingo el proyecto para renovar la cédula. El cambio de la cédula de ciudadanía digital permitirá contar con la historia médica en su teléfono. Aún así, el diseño de la cédula digital fue criticado.

En el proyecto se ve cómo el frente tiene una bandera tricolor con la palabra "Colombia" superpuesta, así como dos escudos por seguridad. Los datos como número, nombre y fecha y lugar de nacimiento se concentran al frente. La firma se pone bajo la fotografía. Hay un logo que identifica la presencia del chip.

La parte trasera está ocupada principalmente por varios códigos QR. Estos tendrían codificada la información biométrica y médica. La parte inferior, de hecho, está cubierta por identificadores biométricos como los presentes en el pasaporte. Los códigos QR reemplazan información como la huella y el factor RH.

Aunque este sería el primer boceto de la cédula de ciudadanía digital, fue extremadamente criticado. En redes sociales las críticas fueron desde un diseño aparentemente anticuado, hasta dificultades de privacidad.

Un elemento crítico que no ha sido explicado sería el manejo de la información de historia médica. Datos como enfermedades crónicas, preexistencias médicas o medicación urgente podrían quedar a disposición de todos quienes accedan al documento.

Señores. Muy loable la nueva tecnología incorporada, pero cero coherente con el diseño ochentero. ¡ En diseño si les falta ! Por favor re hacer, re diseñar. Hablo por mi y no sé por cuántos más pero no estoy a gusto y no es algo que me gustaría mostrar para identificarme.

— Irschem Skywalker (@Irschem) January 20, 2020