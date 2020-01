El crudo relato de víctima de Garavito, asesino serial de niños. Por primera vez habla una de sus víctimas que logró sobrevivir al ataque.

William Trujillo fue secuestrado por Garavito alias 'La Bestia' quien lo amenazó con un machete y se lo llevó a un paraje donde abuso sexualmente del menor y también lo golpeó. Los hechos ocurrieron en Caicedonia, Valle del Cauca cuando el hombre tenía 9 años.

El crudo relato lo hizo Trujillo al programa 'Los Informantes' a pocos meses de que Luis Alfredo Garavito este a punto de culminar su condena.

Trujillo contó que cuando Garavito lo secuestró le pidió que se quitara la camisa "y él me quitó el pantalón. Empezó a besarme horriblemente por todo el cuerpo, me agarraba".

El crudo relato de víctima de Garavito, asesino serial de niños

Además, relató que Garavito lo violó 3 veces "me hizo de todo, de todo. me mordió, me chupó, me golpeó. Muy en silencio, eso fue lo más perturbador".

Garavito es uno de los mayores asesinos seriales de niños en el mundo. Muy pocas víctimas de 'La Bestia' lograron salir con vida. Trujillo dice que Garavito no lo mató porque él siempre accedió a sus peticiones. Además, nunca le lloró.

Finalmente William Trujillo contó que le ha pedido a las autoridades la oportunidad de ver cara a cara a Garavito, con el fin de demostrarle que "yo fui más inteligente que él". Además, quiere demostrarle que es una gran persona y que por el hecho de haber sido violado no lo convirtió en un violador.

MÁS DE COLOMBIA Y EL MUNDO AQUÍ

También le puede interesar