El líder taxista argumenta que las patinetas eléctricas hacen lo mismo que Uber. Hugo Ospina dice que ahora irán contra las plataformas de patinetas eléctricas.

En una entrevista que el líder del gremio de taxistas, Hugo Ospina, dio para El Espectador, realizó unas fuertes declaraciones que una vez más, están dando de qué hablar.

Luego del anuncio de la plataforma Uber del retiro del país, ahora Ospina manifiesta su inconformidad con aquellas plataformas que prestan actualmente el servicio de alquiler de bicicletas y patinetas eléctricas.

Hugo Ospina expresa que para él, cualquier tipo de vehículo que preste el servicio de transporte privado está incurriendo en un delito.

Por este motivo, el líder taxista anunció que interpondrá acciones legales para impedir que dichas plataformas funcionen.

"En Colombia todavía no se ha homologado la actividad transportadora en patinetas y hasta que no se cree una nueva modalidad de transporte en Colombia que se llame "patinetas eléctricas de servicio público individual de pasajeros", no podrán ejercer la actividad transportadora.", manifestó Ospina para El Espectador.

Hugo Ospina dice que ahora irán contra las plataformas de patinetas eléctricas.

