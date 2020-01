El estremecedor video permite ver los angustiantes momentos que se vivieron. ¡Héroes sin capa! Policías salvan a mujer que intentó lanzarse de un puente.

Ciudadanos lograron captar en video el momento en el que dos Policías, salvaron la vida de un mujer que intentó lanzarse de un puente en Ibagué.

En las imágenes se puede ver a la mujer mientras cuelga del puente, mientras se sostiene solo de unas vigas.

"No se me acerque porque más rápido me suelto", expresaba la mujer mientras los uniformados intentaban persuadirla para que no se lanzara.

Por fortuna, en el momento en que la mujer agacha la cabeza, los uniformados aprovechan el descuido de la mujer, para atraparla y llevarla hasta donde se encontrara segura.

Habitantes de la zona hacen un llamado a las autoridades para mayor control, argumentan son constantes las personas que deciden acabar con su vida en ese puente.

