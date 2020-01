Convocatoria de Día Sin Taxi cobra fuerza por redes sociales.

La salida de Uber ha suscitado una enorme polémica en el país.

Declaraciones como las de Freddy Contreras, un autoproclamado líder del gremio, donde manda a las conductoras de Uber a "lavar y planchar", han causado rechazo ciudadano.

Tal es la situación que para el lunes 20 de enero muchos ciudadanos no usarán el servicio.

"El 20 de enero no usaremos el servicio de taxi en razón de algunas manifestaciones por líderes del gremio taxista que han irrespetado a las personas", explicó en Colmundo Radio Ricardo Saavedra, promotor del día sin taxi.

Según dijo, "Se requiere que haya un servicio de taxi muy respetuoso y digno para los usuarios".

Aunque reconoció que "la gran mayoría de los taxistas son personas respetuosas", resaltó que "hay unas personas como los que representan el gremio que no muestran calidades humanas".

#PortalInformativo Ricardo Saavedra, promotor del día sin taxi “Sabemos que la gran mayoría de los taxistas son personas respetuosas, pero hay unas personas como los que representan el gremio que no muestran calidades humanas como el resto". — Colmundo Radio (@ColmundoRadio) January 16, 2020

Por redes sociales la iniciativa ha cobrado fuerza con el numeral #DiaSinTaxi.

"El 20 de enero de 2020, por un servicio respetuoso, digno y eficiente", "el 20 de enero de 2020 no usaré taxi. Por un servicio digno, eficiente y respetuoso", "normalmente no uso taxi, pero me uno a la petición, porque los ilegales y delincuentes son un montón de taxistas desadaptados que no respetan", expresan algunos de los comentarios en Twitter.

Yo me uno el próximo 20 de enero al #DiaSinTaxi pic.twitter.com/ilaIupQF3H — Laura Pinzón 🇨🇴 (@laupinzonb) January 14, 2020

Normalmente no uso taxi!!! Pero me uno a la petición, porque los ilegales y delincuentes son un montón de taxistas desadaptados que no respetan!!! #porelderechoaelegir #diasintaxi en… https://t.co/RqvMBtmcCH — Angelica Quevedo (@AngeliqueGolden) January 13, 2020

Existe otra campaña de "día sin taxis" para el 1 de febrero.

