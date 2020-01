"No me arrepiento": autoproclamado líder de taxistas sobre polémico video

Autoproclamado líder de taxistas sobre polémico video.

Freddy Contreras, conocido como uno de los líderes del gremio, está en el ojo del huracán por declaraciones contra conductores de Uber.

Entre risas, el hombre asegura estar feliz por el retiro de Uber y les dice a las conductoras que se dediquen a "lavar y planchar".

No conforme con esto, dice que los socios de la plataforma también se pueden dedicar a "lavar carros" o a "barrer calles".

No obstante, el taxista publicó un segundo video, en el que reafirma su posición.

Esta vez no está en su taxi, sino acostado en una cama, visiblemente tranquilo.

"Bueno, la respuesta para mis amigos de la ilegalidad: ¿Les dolió mucho?, O sea que para ustedes lavar, planchar, cocinar, eso es desmeritar a alguien. Deles pena, en serio, entonces esa gente que lava, plancha y cocina para ustedes no vale nada", resalta.

"O sea, ¿ustedes son estrato siete porque cometen ilegalidad? Fuerte. Ahí sí lo miran como el tipo que maltrata a una mujer, no sean estúpidos" , agrega.

Ante las críticas que han generado sus declaraciones, el conductor dijo en Citytv que no está arrepentido.

"No me arrepiento porque nunca lo dije faltando a la mujer el respecto, tal vez me arrepiento por mi sarcasmo, que es único, pero jamás faltando el respeto a la mujer", dijo.

Adicional, contó que ha recibido varias amenazas contra él y su familia: "aproximadamente 1300 llamadas solo amenazandome de que van a matar a mi familia".

La Policía ya tiene conocimiento de dichas llamadas.