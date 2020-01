Acusan a líder de taxistas que mandó mujeres a "lavar y planchar" de acosar pasajeras

Una mujer en redes sociales lanzó la acusación contra Freddy Contreras, el líder de taxistas que grabó el video contra las conductoras de Uber.

Un video del líder de taxistas Freddy Contreras causó gran indignación este lunes. En el video, el líder celebra la salida de Uber de Colombia. El hombre aseguró que las mujeres que conducen en Uber "como empleadas domésticas están recibiendo para lavar y planchar, o sea, trabajo sí hay".

Este hecho causó gran número de críticas y, sobre todo, quejas desde varios puntos. Entidades como la Secretaría de la Mujer, además de cientos de usuarios, criticaron al líder de taxistas. Pero una mujer en las redes reveló que había sido acosada como pasajera del conductor.

Según la usuaria, Contreras empezó a hablar con ella mientras la llevaba a su casa. Allí le empezó a preguntar por sus padres, su familia y su pareja. Cuando se detienen, el hombre no la dejó salir.

Después me preguntó sobre mi vida personal, que si tenía novio un poco de cosas y yo no le dije nada, preferí evadir el tema.

Llegando a mi casa sigue insistiendo y le digo que me deje una cuadra después de mi casa para que no sepa dónde vivo. — 𝓝𝓲𝓬𝓸𝓵𝓵𝓮 (@RadfemNicolle) January 13, 2020

"Me agarra la mano y me dice usted es de contextura delgada no le gustan sus senos, su personildad (sic) es tal, me hizo un examen "psicológico" el imbécil y demás cosas que no recuerdo", dijo la usuaria.

Para concluir diciéndome, yo soy no se quién de los taxistas, tengo contactos, poder y no sé qué más. Pues a mi me entro el pánico, e insiste en preguntar por mi vida sexual y sentimental ya no me agarro la mano sino estaba que la tenía en mi pierna. Me desespere y le digo: — 𝓝𝓲𝓬𝓸𝓵𝓵𝓮 (@RadfemNicolle) January 13, 2020

Aunque ella le aseguró que le gustan las mujeres, esto no detuvo al taxista. "me pide mi WhatsApp que para recogerme y tomar un café después, yo tenía el teléfono en la mano y me dice, adoro a las chicas lesbianas. he hecho varios trios en mi vida y demás", según narró en Twitter. La usuaria, solo identificada como Nicolle, pidió cuidado a los demás usuarios.

Le di mi número de teléfono y me dice: me debes tanto.

Fue horrible 😟😟 no me paso nada, pero, si se suben al taxi de él o lo reconocen tengan cuidado chicas, por favor.

Y por supuesto tampoco sabia que era acoso, tengan cuidado, por favor!!!! ☹️ — 𝓝𝓲𝓬𝓸𝓵𝓵𝓮 (@RadfemNicolle) January 13, 2020

