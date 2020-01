Tras el anuncio de la salida de la aplicación de Colombia, así es como ciudadanos están apoyando a los conductores de Uber.

En redes sociales empezó una campaña para que los conductores no se queden sin trabajo.

Varios de ellos están publicando trinos, ofreciendo sus servicios, y dejan sus datos personales.

Pero también una persona sugirió guardar los datos de los conductores. Es decir, pedirle el número de celular al conductor de Uber que lo transporte esta semana.

De esa manera lo podrá contactar otro día.

Recuerde que a la aplicación le quedan pocos días para que deje de funcionar en Colombia. Y usted ¿ha pensado en alguna campaña?

Andaba muy triste xq @Uber_Col anunció q se va de Colombia y x el chat, "mi" conductor favorito me mando un mensaje y me dijo: "Mauro, yo no me voy, yo quiero seguir siendo TU conductor" y pues… si antes me parecía un amor d persona hoy me enamoré d él 😍 #UnaSoluciónParaUberYa

— Mauricio Villamil Betancourt (@VillamilBMauro) January 11, 2020