Turista brasileño murió en San Andrés en desafortunado accidente

View this post on Instagram

Hoje tive a honra de ver meus alunos de Odontologia que ingressaram em 2016.1 e hoje estão defendendo o TCC 1!!! Fiquei emocionado quando falavam sobre aspectos microbiológicos, imunológicos, bioquímicos, éticos, de biossegurança…pois nesse momento a gente ver que as sementes lançadas encontraram solo fértil !!!