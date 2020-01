A presidente de la Asamblea del Magdalena le cantaron "el violador eres tú".

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el nombre del colectivo chileno Las Tesis dio la vuelta al mundo tras llevar a cabo un performance titulado "Un violador en tu camino".

"El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves. Es feminicidio. Inmunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Los jueces. El Estado. El presidente", recita la canción.

Estas palabras se convierten en himno lucha.

Ahora, un grupo de mujeres decidió replicar apartes de esta canción, contra el diputado del Magdalena, Julio David Alzamora.

El presidente de la Asamblea tiene vigente un proceso judicial por presunto acceso carnal violento agravado.

"El violador eres tú", le gritaron por varios minutos en la sede de la Asamblea del departamento.

"Sí, existe un proceso en el cual yo soy el sindicado por unos hechos que ocurrieron en agosto de 2017. Hay un proceso penal en el que hay unas reservas del sumario, pero quiero decir que cualquier información que se requiera pueden acudir al Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga. Hoy no estoy facultado para pronunciarme hasta tanto el juez de se pronuncie de fondo", dijo el diputado a Caracol Radio.

Los hechos por los que lo acusan se presentaron en 2017, en medio de una fiesta, mientras se desempeñaba como secretario de gobierno del municipio de Ciénaga.

En aquel entonces habría violado a una mujer. No obstante, todo sigue en investigación.