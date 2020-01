Denuncian que parque de animales estaría sedando a los gatos

View this post on Instagram

El dia de ayer dos de enero en panaca en la zona de interacción con gatos, vi estos dos gatos y desde lejos me di cuenta que algo no estaba bien, estaba todo el lugar lleno de gente haciendo fila para tomarse foto con los gatos y ellos ni abrían los ojos, ni se movían, ni maullaban, pesar del ruido y la gente cogiéndolos. Y la señoras de las fotos decían que no les dieran comida solo acariciarlos. Al ver esto sali con mucho malgenio porque clarmente estaban sedados. Pero la impotencia me hizo devolverme cuando ya no había tanta gente y revisarles los ojos y se confirmo, estaban con las pupilas dilatadas y el tercer parpado prolapsado. En el video se escucha diciendo a la señora que no se le puede dar comida, solo acariciarlos. Una señora preguntaba que por que no se movían y la respuesta fue que estaban durmiendo, porque en la noche se despertaban 🤦🏼‍♀️. Seamos mas conscientes y no dejemos que estas cosas pasen en frente de nuestros ojos sin hacer nada, mas de uno se dio cuenta pero no les importaba o solo decían que pesar. Esto es abuso sedar un animal por una foto!