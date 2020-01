Luto en la familia de Angélica Lozano: su abuelo murió esta madrugada

View this post on Instagram

La vida y sus regalos bellos. Lo vieron tan mal que nos dijeron: vengan a despedirse. Logramos llegar a las 2 am y tuvo un rato de ‘mejoría’ sorprendente. En ese lapso, mientras lo pasaban a UCI, en la camilla frente a la suya hubo un ¡parto! rapidísimo y tranquilo, de 15 minutos. Él preguntaba por la bebé que fue llamada Celeste. Se fue mi Marco Aníbal, llegó un bebé. Las dos caras de la vida. 96 años de diferencia. En navidad dijo: ‘Pasé el año’. Hasta siempre papá Aníbal.