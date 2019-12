Duque se puso bravo por pregunta sobre ministerios para Cambio Radical

En el último día del año, el presidente Iván Duque concedió entrevista a la emisora Blu Radio. Ricardo Ospina y su mesa de trabajo le preguntaron a Duque por todos los asuntos que son tendencia en el país.

Ospina le preguntó por reformas pensionales, por la polémica de Juan Fernando Quintero y el nuevo comandante de las Fuerzas armadas.

El periodista le preguntó sobre los rumores de cambios en los ministerios que se prevén para el 14 de enero.

Ospina le preguntó concisamente si entrarían los partidos Cambio Radical y el Partido Liberal al Gobierno, por medio de ministerios para políticos de esas colectividades.

Duque esquivó la pregunta y aseguró que tenía que agradecer a Cambio Radical por el apoyo a la reforma tributaria en el Congreso, pero además dijo que el partido había incluido grandes cosas en el proyecto.

Ante la insistencia de Ospina, Duque le soltó una pulla:

"Usted tiene doctorado en 'gabinetología'. Cómo no le vamos a agradecer a Cambio Radical, tienen personas muy valiosas. En el gabinete nuestro hay personas de partido, independientes. Siempre estaremos buscando personas quee independiente de su filiación política trabajen por el país", aseguró el presidente que dejó la puerta abierta para los rumores.

Cabe recordar que en plena campaña y recién posesionado, Duque dijo que no repartiría 'mermelada' y que no accedería a las pretensiones de partidos que no fueran de Gobierno.

Ospina preguntó si Dilian Francisca Toro iría a parar al gabinete presidencial y el presidente se enojó y le dijo que le dejaba esas predicciones a él.

Duque aseguró en campaña que no cambiaríasu gabinete como lo hizo Santos, que no entregaría 'mermelada' a los partidos para que le ayudaran en el Congreso, pero los usuarios en redes sociales dicen que ya empezó.

Ya empezó con la mermelada que tanto le criticó a Santos. Jajajajajaj reparta dulce a los que le engrasaron esa reforma tributaria. — Lina Margarita (@Marggelina) December 31, 2019