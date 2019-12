Así cayó líder de la banda que se enfrentó a tiros con patrullera en el centro de Bogotá

La novia delató al líder de la banda que realizó un robo cinematográfico a una casa de cambio en el Centro Internacional de Bogotá.

El 23 de marzo de 2018, una casa de cambio en el sector del Centro Internacional, centro de Bogotá, fue asaltada. La banda de ladrones que realizó el robo fue interrumpida por una patrullera que disparó para tratar de detenerlos. Aunque el robo hurtó más de 200 millones de pesos del establecimiento, el líder de la banda fue capturado.

Para capturarlo, fue necesario que lo delatara su pareja sentimental, que había sido detenida previamente. La mujer había iniciado el robo, al acercarse para cambiar unos dólares y distraer a sus propietarios. "Cuando le abro la puerta, yo no sé si estaban escondidos en la parte de afuera, entraron dos personas, me puso el revólver en la cabeza (…) Me dio nervios cuando vi el arma, le cogí la mano y entonces el otro me dio un “guarapazo” y me dejó casi noqueado. Me tiraron al piso, me amarraron, me pusieron sunchos, me pusieron cinta ancha en toda la cara y el cuerpo", dijo a Noticias Caracol Carlos Isaza, propietario de la casa de cambio.

En el sitio quedaron un teléfono celular y una cédula de ciudadanía. La Policía utilizó estos elementos para ubicar a los responsables. Así identificaron la banda, "muy conocida en Pitalito (Huila) como Los Cangrejos y pudieron ubicar a la mujer", quien fue detenida y encarcelada, dijo Isaza.

José Javier Carrillo, líder de la banda fue a visitar a la mujer en la cárcel. Allí, esta lo delató y fue capturado inmediatamente. Aún así, el hombre trató de convencerlos para no seguir con el proceso. "“Nos ofreció unos predios y que si no poníamos denuncia contra él, pues que él nos pagaba toda la plata inmediatamente. Nosotros dijimos que no, que él tenía que responder a la ley", narró Isaza.

