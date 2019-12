Colombiano en Argentina fue detenido y terminó en cuidados intensivos

El estudiante colombiano en Argentina fue enviado a una estación de Policía, pero lleva ya siete días luchando por su vida.

Una pesadilla vive la familia del veterinario colombiano Cristian Mauricio Moreno. El joven había ido a estudiar una especialización en la Universidad de Buenos Aires, la más prestigiosa de Argentina. Mientras realizaba sus prácticas en una clínica de La Plata, fue detenido y ahora se enfrenta a la muerte.

Según Noticias Caracol, el joven fue detenido debido a una riña en el lugar donde vivía. Durante varios días la familia del colombiano en Argentina no tuvo noticias de su familiar, por lo que tuvieron que recurrir a un amigo, Alejandro Montoya, para enterarse de su paradero.

Este lo encontró en el hospital Alejandro Korn de la ciudad argentina. “Me toco decir que era mi primo para que me lo dejaran ver. Entonces el médico llegó y me dijo que estaba en un coma inducido debido a la los golpes que le habían dado, pero que él no sabía nada de lo que le había sucedido”, dijo Alejandro a Noticias Caracol.

El colombiano en Argentina se encuentra en un estado crítico. Se desconoce realmente qué ocurrió, y la familia Moreno pidió ayuda al Gobierno nacional para aclarar lo sucedido.