¿Aumenta el salario mínimo y también la tarifa de este medio de transporte? ¿Pasaje de TransMilenio subirá el próximo año?

Una incógnita que dejó Enrique Peñalosa, quien dejará el cargo en pocos días.

Durante esta semana se dio a conocer una mejora en las estaciones de TransMilenio.

Se trata de unos torniquetes que van desde el piso hasta el techo, ubicados en las entradas de las estaciones, para así prevenir que las personas entren sin pagar.

Y es que recordemos que gracias a los colados, TransMilenio tiene pérdidas por $477.000 millones.

Hace unos días Enrique Peñalosa le pidió a Claudia López el aumento de la tarifa en 100 pesos para evitar un déficit en los ingresos.

Un hecho que nuevamente se convirtió en tema de conversación en medio de una entrevista de Caracol Radio con la gerente de Transmilenio, Maria Consuelo Araujo.

Allí ella dijo que estaba de acuerdo con la petición de Peñalosa.

“Precisamente lo que los estudios plantean es que la tarifa debe subir porque todos los costos asociados al sistema suben. El solo incremento del salario mínimo se ve reflejado en todas las personas que trabajan en el sistema, adicionalmente los combustibles. Si no hay un incremento proporcional pues se genera un déficit, entonces necesitamos que los ingresos crezcan proporcionalmente a los costos para mantener sanas las finanzas de Transmilenio”.

No obstante, cabe mencionar la respuesta de Claudia López a la petición del alcalde.

"Si el alcalde considera eso, no veo por qué no tomó la decisión, porque él tiene la información. Nosotros aún no tenemos esa información. Mi prioridad es llegar a reconciliar a TransMilenio con los ciudadanos", dijo en entrevista con Publimetro.

