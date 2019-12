Detenido por asesinato de esposos asegura que él no hizo nada

Este jueves fue detenido uno de los presuntos asesinos de la pareja de ambientalistas Nathalia Jímenez y Rodrigo Monsalve, camino a Palomino en La Guajira.

En medio de la diligencia judicial que se llevó detenido a Luis Alfonso Rodríguez Escobar a una cárcel en Santa Marta, el joven le aseguró a su mamá que es inocente. Así lo captaron las cámaras de Aldia.com.

“Yo no he hecho nada, te lo prometo. Tú sabes que yo estaba accidentado, tú sabes que yo no he hecho nada, te lo prometo por la memoria de mi papá”, le dijo el joven a su madre.

El hombre fue capturado por supuestamente pertenecer a una bacrim denominada 'Los Baretos', de la que también harían parte los otros dos capturados.

El asesinato de los dos ambientalistas ha dejado perplejos a los colombianos y se investigan las causas que motivaron a los delincuentes y criminales a disparar a las cabezas de la pareja de esposos, a quienes les rastrearon sus pertenencias hasta hace poco.

El video lo puede ver desde el segundo 45.