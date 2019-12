La salud es un derecho y así puede garantizarla

Desde enero hasta octubre de 2019 se radicaron 622.082 peticiones, quejas y reclamos ante la Supersalud. Las peticiones tenían todo tipo de razones: el cumplimiento en la prestación de servicios de salud, el incorrecto funcionamiento de las EPS o IPS; o la demora en los tiempos de atención. Todas las quejas buscaban algo: tener una mano aliada en el sistema de salud, todas las quejas buscaban que la Supersalud cubriera los huecos del sistema y sirviera como autoridad competente y amiga en los procesos que inquietan a los colombianos.

Con este propósito trabaja la entidad y es el de convertirse en el aliado de los colombianos en temas de prestación de servicios de salud. Por esto, la superintendencia desarrolló la campaña Tu Salud al derecho con la que busca decirles a los ciudadanos que sí es posible garantizar el derecho a la salud.

Tu salud al derecho

La Supersalud le apostó en 2018 y 2019 a la depuración de EPS. Tras las constantes quejas sobre la prestación de servicios de EPS como Coomeva en Cundinamarca, Cruz Blanca, Medimás, SaludVida en varios territorios nacionales, la superintendencia decidió restringir su funcionamiento y trasladó a 1.600.000 pacientes hacia instituciones que prestaran un servicio adecuado.

En búsqueda de la calidad de salud, la superintendencia le ha apuntado a cerrar las EPS que no prestan adecuados servicios como Cafesalud, Manexka, Comfacor, Cruz Blanca, Emdisalud y Salud Vida. Los pacientes han sido trasladados y buscan un mejor servicio.

Este el es caso de Lilia Medina, una paciente de 79 años, que logró con la ayuda de la Supersalud, cambiar de EPS afiliada en Capital Salud y ahora recibe atención en Sanitas, lo que ha impactado su calidad de vida de manera positiva.

“Mis hijos hicieron unos trámites ante la Supersalud porque como tengo una enfermedad del corazón, tenía que tener tratamientos a tiempo y a veces se retrasaba la atención, pero ya todo es más fácil”, señaló la bogotana.

Y es que más de 18 EPS están bajo vigilancia de la Supersalud, que en pocas palabras es el defensor de los colombianos ante el sistema de salud y por eso es vital el reconocimiento de los mecanismos con los que cuentan los ciudadanos para el correcto ejercicio de los derechos.

Tu salud, tu derecho busca que por medio de trámites rápidos y concisos, los ciudadanos puedan poner la lupa sobre sus EPS o IPS y así, la vigilante del sistema de salud garantice el cumplimiento de los derechos y que los trámites sean de calidad y efectivos.

¿Cómo garantizar que la salud sea un derecho?

La entidad vigilante pide que en caso de sentir que EPS o IPS no prestan los servicios adecuados, o que alguno de los derechos son vulnerados, se presente una queja o petición ante las instituciones primarias y ante el incumplimiento se recurra a la Supersalud con el fin de garantizar el cumplimiento.

Entre los servicios que más usan los pacientes de la Supersalud se encuentra el del cambio de EPS. A diferencia de lo que se cree comúnmente, sí se puede cambiar de Entidad Promotora de Salud y de hecho la entidad está en la capacidad de garantizar trámites, si las EPS no lo permiten. También recuerde que en caso de viajar, la EPS debe garantizar la prestación del servicio en cada ciudad y que si esto no sucede, usted puede solicitar que así sea.

Para la entidad amiga y defensora de los colombianos, la importancia de hacer conocer este tipo de iniciativas radica en que se debe garantizar la salud como derecho fundamental, radicado en la Constitución, como en el caso de Camilo Ramírez a quien le diagnosticaron diabetes tipo II y que en un inicio no logró que le fueran prestados los servicios que requería para poner sus salud en regla.

“La EPS me salió con que no iba a cubrir la insulina mensual para equilibrar mi salud, entonces seguí unos pasos para poner mi salud al derecho. Primero presenté la queja ante la EPS, al no recibir una respuesta, ni prestarme un servicio con oportunidad, acudí a la Supersalud y allí hicieron valer mis derechos y ya tengo la diabetes controlada”, apuntó.

La Supersalud recuerda que es la institución garante de derechos ante el sistema de salud colombiano y que busca que todos los ciudadanos puedan gozar de la salud como lo que es: un derecho.