Las imágenes de Popeye sumamente enfermo que salieron a la luz y fueron borradas

Las fotos de Popeye muy enfermo que los medios no publicaron por respeto a su familia.

Desde hace varios meses se ha especulado sobre el estado de salud de alias 'Popeye', el sicario de Pablo Escobar que mató y violó a miles (como él mismo lo aceptó en varias entrevistas) en los 80 y que se volvió un personaje público en el país.

Jhon Jairo Velásquez, como es su nombre de pila, retenido en la cárcel luego de incurrir en extorsión y otros delitos, pidió la libertad por su delicado estado de salud.

Del sicario de Escobar se especula que tiene un cáncer agresivo y las imágenes reveladas por un medio de comunicación sí lo muestran en un estado complicado, sumamente delgado, calvo, y con la cara algo demacrada por el que sería el tratamiento.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de estas imágenes fue que la familia de 'Popeye' pidió que por respeto al drama que vive el recluso y por su estado, no fueran reveladas.

Como hija de una paciente oncológica,mi situación no me permite disfrutar al ver agonizar a nadie con cáncer así sea un asesino y sicario como Popeye.

El cáncer es una enfermedad muy hijueputa y quienes hemos tenido familiares y personas cercanas sufriendo de esta, sabemos que su padecimiento no puede celebrarse, esta cuenta no se alegra de lo que está viviendo el asesino de Popeye, y eso no le quita que es un hijo de puta!!!

— Diosa Chan (@YaNoSoyDiosa) December 24, 2019