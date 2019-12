Habló la mamá de la antropóloga asesinada en Santa Marta

La madre de la mujer asesinada junto a su esposo a 45 kilómetros de Santa Marta y que se ha convertido en un caso que enluta al país, habló con Caracol Radio y dijo que no cree que a su hija quisieran robarla.

La madre de Natalia Jímenez, la antropóloga que fue asesinada y encontrada muerta con su esposo, mientras viajaban a Palomino en La Guajira, asegura que a la joven quisieron matarla por la labor que hacía con los campesinos.

Jímenez, antropóloga, trabajaba por devolverle las tierras a los campesinos y por brindarles espacios de derechos humanos.

“Mi hija fue la víctima, como los otros líderes sociales. Por eso los mataron. Por eso. Estoy segura. A ellos no los atracaron, a ellos no los escopolaminaron por robarles el carro. Los mataron por ser una líder social que no hacía sino defender al campesino, no hacía sino enseñarlos a cultivar su tierra”, aseguró Jimena Cáceres, madre de la joven.

Ella la recuerda como una buena mujer que quería que el mundo fuera un lugar mejor y que su mamá era su "nenita". El crimen que ha impactado al país, por ser poco usual, se investiga, pues los cuerpos fueron hallados con signos de tortura.

“Iba en contra de todas las cosas: del maltrato, del engaño, de la falsedad. Todas las cosas que eran malas a ella le fastidiaban. Ella era hermosa, era amigable, era noble. Quería la tierra, quería sus campesinos. Por eso la mataron”, señaló Cáceres.

El alcalde de Santa Marta y las autoridades aún no han podido demostrar que el asesinato tenga nexos con el asesinato de líderes sociales, pues Jímenez no trabajaba cerca a la zona en donde fue asesinada.