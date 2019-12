Adjudican proyecto de Regiotram de Occidente, el primer tren de cercanías del país

La construcción y operación de REGIO, Tram de Occidente, el sistema regional de transporte férreo más importante del país, fue adjudicado al consorcio chino Civil Engineering Construction Corporation (CECC), único proponente que presentó oferta económica al cierre del proceso licitatorio, por un valor de $3.6 billones.

“Es un momento histórico para Cundinamarca, que se la jugó al 100% para que este proyecto se diera, para la integración regional y para el país, porque este es el punto de arranque para que Colombia vuelva al sistema férreo. Estamos muy felices: después de cuatro años pudimos adjudicar este proyecto de la mayor importancia para la movilidad regional y para el resto del país: el primer tren de cercanías del país”, afirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, al revelar detalles de este proyecto de movilidad, que conectará al centro de Bogotá con los municipios de la provincia de Sabana Occidente, en tan solo 48 minutos.

El anuncio de la adjudicación se hizo luego de una audiencia pública de más de seis horas y media, en las que el comité evaluador respondió una a una las observaciones planteadas por los interesados en el proceso.

“Es la primera vez en la historia del país que un departamento hace el cierre financiero, estructura y licita un proyecto de esta envergadura, con una gran inversión y complejidad técnica, que además fue adjudicado”, señaló el Gobernador.

La licitación se adjudicó con una oferta económica menor al presupuesto establecido, por lo que se generó un ahorro de más de $166 mil millones, que eventualmente podrá ser utilizado para suplir otras necesidades durante el desarrollo del proyecto.

La firma evaluadora estuvo integrada por la Unión Temporal Evaluación Regiotram de Occidente, de la cual hacen parte Felipe Devivero Arciniegas, representante de Devivero & Asociados SAS; Alejandro Estrada Mejía, t Carlos Mario Arango Londoño, quienes realizaron la evaluación jurídica, técnica y financiera.

Civil Engineering Construction Corporation deberá realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para la financiación, estudios y diseños, gestión social y ambiental, ejecución de las obras de construcción, las obras del taller ANI, las obras de adecuación y reparación de desvíos, las obras para redes, la operación, el mantenimiento, la reversión parcial y la reversión de la infraestructura correspondiente al REGIO, así como la financiación, estudios y diseños, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha, operación, reposición, mantenimiento y reversión del material rodante, de los sistemas ferroviarios y la prestación del servicio público de transporte férreo de pasajeros en Bogotá y Cundinamarca, incluyendo su recaudo.

“Nunca, pero nunca, en ninguna parte del proceso se manifestó un posible direccionamiento de la licitación. Falso de toda falsedad. Respondimos más de 1.800 observaciones del mercado en respectivas adendas. No tuvimos ni siquiera media observación en torno al aparente direccionamiento del proceso. Tampoco se encontró ninguna inhabilidad conforme con el ordenamiento jurídico colombiano. No hay nada más falso que eso. Las inhabilidades en Colombia son taxativas. Por el contrario, no haber adjudicado nos hubiera sometido a una eventual demanda”, concluyó el gobernador Jorge rey.

El contrato y el cronograma

Será un contrato de concesión integral con plazo de ejecución de 26 años (4 años de obra y 22 de operación). El costo total se aproxima a los $3.6 billones. La concesión se desarrollará en tres etapas: diseño, construcción y pruebas (4,5 años), operación y mantenimiento (21 años) y reversión de la infraestructura a la Empresa Férrea Regional (6 meses).

Luego de la adjudicación del contrato de concesión, en 2020 se iniciará la etapa de pre-construcción, en 2023 las pruebas y se prevé la entrada en operación para el primer semestre de 2024.

Más sobre REGIO

Este sistema de tren de cercanías movilizará cerca de 130.000 pasajeros al día (alrededor de 45 millones al año), en un recorrido que irá desde el municipio de Facatativá hasta el centro de Bogotá, en cercanías a la futura estación del Metro de la calle 26, y que tardará en promedio 48 minutos.

La obra contará con 39.6 kilómetros de vía férrea, de los cuales 14.7 estarán ubicados en zona urbana de Bogotá y contemplará la construcción de 17 estaciones (ocho estarán ubicadas en los municipios de Sabana Occidente). Será un sistema 100% eléctrico, que mejorará el bienestar de los cundinamarqueses y bogotanos.

Las tarifas del sistema serán diferenciales y dependerán del municipio de origen y destino de cada pasajero; serán similares a las de los medios de transporte tradicionales.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: