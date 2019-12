Escogen a Uribe como el mejor senador del año. La encuesta la hizo las cadenas radiales de La FM y RCN.

La encuesta fue hecha a los senadores quienes votaron en mayoría por Uribe como el mejor senador del año. También se conoció que Uribe votó por la Paloma Valencia, quien recibió 4 votos.

De los 108 senadores que hay, 89 de ellos participaron en la encuesta en la que Álvaro Uribe obtuvo 23 votos.

Luego de conocer la elección el pasado viernes, Uribe se pronunció y dijo "me conmueve y me da miedo, me da mucha pena y estoy muy agradecido porque aquí hay personas muy buenas yo voté por Paloma Valencia".

Por su partela en la oposición, el senador con mayor votación fue Alexánder López, quien obtuvocinco votos superando a Gustavo Petro y Jorge Robledo.

RCN radio reveló que de los 89 senadores encuestados, ocho se abstuvieron de responder y otros decidieron no elegir a uno de sus compañeros. Algunos congresistas consideraron que ninguno de sus compañeros se destacó más que los demás en este año que está terminando.

El nombramiento de Uribe como Senador del año causó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Muchos de los seguidores del exmandatario lo felicitaron por su trabajo. Sin embargo, sus detractores criticaron el título que obtuvo Uribe.

