¡Sí se pudo! Producto colombiano con cannabis marca un hito en Estados Unidos

La industria del cannabis es imparable y está revolucionando cada rincón del mundo.

Colombia no se quedó atrás, ya que, por primera vez en la historia, un producto nacional a base de cannabis llegó a Estados Unidos para su comercialización.

Este logro es atribuido a Khiron Life Siences Corp., compañía de cannabis líder en Latinoamérica y de origen colombiano.

Luego de un año en el mercado nacional, la compañía realizó la primera exportación de productos Kuida, su línea cosmética, en la boutique de lujo Cannabis Now, ubicada en Hollywood, Los Ángeles.

En Cannabis Now se ofertan productos a base de CBD (el compuesto no psicoactivo del cannabis), y a diferencia de muchos de los dispensarios que se encuentran en California, se enfoca en educar a quienes tocan su puerta. No solo venden productos, sino que realizan varios encuentros alrededor del entendimiento de esta industria.

“La llegada de Kuida no es solo algo importante para Colombia, sino para Estados Unidos, y para la industria del cannabis, atribuida en este caso a los productos de belleza a base de CBD”, contó Eugenio García, CEO de Cannabis Now, en el lanzamiento del producto, donde consumidores, miembros de la compañía, influencers y demás interesados en el potencial de la industria, celebraron este gran paso para el mercado nacional.

Desde allí, Elsa Navarro, gerente de la unidad de negocio de cuidado de piel para Khiron a nivel global, resaltó que la llegada de este producto abarca una importancia trascendental para el país, ya que el mercado del cannabis en Colombia es nuevo, pero en EE. UU., sobre todo en California, lleva mucho tiempo consolidándose: “Kuida es la primera marca que se atreve a hablarles a las mujeres reales, y lo hacemos a través del CBD del cannabis, como una nueva opción para cuidar la piel”.

El potencial de la industria

Después de la regulación de 2016, cuando se reglamentó en Colombia el uso del cannabis con fines medicinales y científicos, Khiron empezó a posicionarse.

El esfuerzo ha sido tal que por primera vez la combinación Estados Unidos, Colombia y producto con cannabis no escandaliza. Al contrario, enorgullece, pues con años de trabajo, se ha logrado llevar el debate con argumentos.

“Cuando empezamos no me imaginé estar aquí (Estados Unidos) y llevar un producto colombiano de cannabis al mercado más grande del mundo. Es impresionante y eso lo logramos en Khiron desde Colombia”, resaltó Álvaro Torres, CEO de Khiron, desde el lanzamiento de Kuida.

Ciertamente, la llegada de este producto al mercado estadounidense es tan solo el comienzo de lo que la industria del cannabis de Colombia empezará a lograr alrededor del mundo.

Así lo resaltó Kuida Tejinder Virk, presidente de Khiron Europa: “llegar al mercado de Estados Unidos con una marca cosmética de Colombia, es muy importante para la historia. Es muy especial, y es algo que cambia la perspectiva en Europa”.

A su turno, Chris Naprawa, presidente de la compañía, resaltó el impulso de esta industria en el mercado global, teniendo como precedente a Colombia: “el mercado del cannabis es un fenómeno global, no solamente en Estados Unidos, Canadá o Alemania, es un fenómeno global, y a medida que salimos de prohibición, entramos en una carrera para dominar este mercado. Actualmente, estamos en todas partes en Latinoamérica, estamos en Europa, en Estados Unidos, y ya casi vamos a estar en México. Todo este trabajo surgió en Colombia bajo la premisa de mejorar la calidad de vida de las personas alrededor del mundo”.