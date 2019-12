"Siéntese y escuche": Iván Cepeda al director de la Policía en debate sobre el Esmad

Iván Cepeda pide respeto al director de la Policía en debate sobre el Esmad.

El senador Iván Cepeda llamó le la atención al director de la Policía, el general Atehortúa, durante el debate citado por la oposición sobre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

El general fue citado al Congreso, tendiendo en cuenta que este cuerpo se ha visto envuelto en varios escándalos.

Mientras el congresista tenía la palabra, el director de la Policía charlaba con otras personas y no le prestaba atención.

Ante esto, Cepeda le llamó la atención, pidiendo respeto por el debate.

"Le pido al director de la policía que se siente y escuche lo que tenemos que decirle, porque es con ustedes la discusión", dijo.

Sin embargo, la reacción del general no fue la mejor, pues se quedó mirando y sonriendo, algo que muchos han tomado como burlesco.

"Aquí no estamos perdiendo el tiempo general, lo invito cordialmente a que me preste atención. Los funcionarios citados deben estar atentos al debate, esa es una regla elemental (…) ¡Esto no es una reunión social! Aquí no estamos para hacer visita. Este es un debate", repitió Cepeda.

Iván Cepeda pide respeto al director de la Policía en debate sobre el Esmad

Por redes sociales circulan las imágenes del momento.

Cabe señalar que el debate fue hace varios días, no obstante, en las últimas horas se volvió viral el momento en que el senador llama la atención al director de la Policía.