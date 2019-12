"Le voy a cortar la cabeza": decían a joven retenido por el Esmad en carro particular

Joven retenido por el Esmad denuncia golpes y amenazas

Se trata de Carlos Giovanni Russi, quien fue trasladado por la la Policía en un vehículo particular en la Avenida NQS.

Según reveló a Caracol Radio, todo ocurrió cuando iba con su novia en bicicleta.

Dijo que había salido de su trabajo y tomado como ruta la calle 26. A la altura del Centro Memoria se unió a un plan tortuga que hacían varios ciclistas.

Fue así como llegó a la Universidad Nacional, donde el Esmad lo atacó repentinamente, y un efectivo lo metió a un vehículo particular.

Aseguró no saber a dónde se lo llevaban, y que le pincharon su bicicleta y lo golpearon.

Agregó que fue trasladado al CAI del barrio Nicolás de Federmán. Sin embargo, se encontró con "un policía buena gente", quien intercedió para liberarlo.

El joven también entregó su testimonio al portal La Nueva Prensa.

Según contó, uno de los cerca de 15 policías que lo golpeó dijo en voz alta: ¿puedo cortarle una oreja a este guerrillero?.

"Hágale que para eso estamos", contestó otro uniformado.

Aterrorizado por lo que acababa de escuchar, y sin sin la posibilidad de distinguir dónde estaba porque otro agente del Esmad le había destrozado las gafas, el joven contó que escondió la cabeza entre las manos y suplicó por su vida: “por favor, no me hagan eso, no me dañen más, ya estoy muy golpeado”.

Ante esto, el agente respondió “tan niña, le voy a cortar la cabeza”.

También aseguró que los insultos y amenzas iniciaron desde el momento en que lo ingresaron al vehículo: "¿usted creía que lo íbamos a desaparecer? Pues ahora sí".