Médico y su pequeño hijo salieron ilesos tras choque con el tren de Aracataca

El tren de Aracataca arrolló a un médico y su pequeño hijo, pero sorprendentemente ninguno sufrió algún tipo de lesión.

Quienes vieron el hecho quedaron sorprendidos y dicen que se trató de un milagro.

Ocurrió este domingo, cuando el médico y su hijo de ocho años regresaban a su casa tras un paseo en el balneario Isa May. Cuando cruzaba la línea férrea no se percató del tren y fue arrollado en su vehículo.

“Nadie me avisó del tren ni había señalización.Yo estaba entretenido hablando con mi hijo sobre su regalo de Navidad. Cuando recibí el impacto quedé en estado de shock, muy nervioso. Luego me di cuenta que mi hijo se encontraba en buenas condiciones, no nos había pasado nada malo”, dijo el médico Alfredo José Maya.

Quienes presenciaron el hecho salieron a auxiliarlos de inmediato. Pero también quedaron sorprendidos al ver que no les había ocurrido nada.

Sin embargo, los llevaron a un centro médico para que les hicieran un chequeo y descartar algún problema. El carro, en cambio, quedó con la parte delantera destruida.

Las autoridades también aseguraron que el hecho será investigado para determinar qué sucedió.

