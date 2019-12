Las graves irregularidades denunciadas en contrato de mobiliario urbano de Bogotá

Este lunes el Dadep adjudicaría el contrato de mobiliario urbano de Bogotá, pero uno de los proponentes denunció graves problemáticas.

El contrato de mobiliario urbano de Bogotá es uno de los más complejos de la ciudad. Más de 108.000 millones de pesos están en juego para la instalación de paraderos y publicidad en el Sitp. Los dos proponentes existentes, la promesa de sociedad futura Tips Media y Eucol SAS, presentarían este 16 de diciembre sus propuestas.

Pero las irregularidades en este caso han causado serias polémicas. Ricardo García Acevedo, apoderado de Tips Media, denunció una serie de problemas que afectarían la licitación que debe ser adjudicada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).

Según García, el Dadep ha cometido varias irregularidades en la publicación de modificaciones al contrato. En el Secop, según García, no se publicó una adenda al pliego que retiraba la "media geométrica" y "media aritmética alta" de los elementos solicitados.

"La supresión de estos párrafos en la adenda conduce inexorablemente a que la oferta más costosa para el Dadep sea elegida", asegura García en una carta enviada a la directora de la entidad, Nadime Yaver, y a otras entidades.

Además, la carta reveló otras irregularidades, como la no publicación de una subsanación de requisitos financieros de Eucol. El contrato de mobiliario urbano de Bogotá requiere de una habilitación de experiencia financiera que no habría mostrado la empresa. A cambio, habría entregado una serie de documentos con solicitudes y cupos de crédito que no cumplirían con los requisitos.

Finalmente, Tips Media habría recusado a C y C Consorcio de Mobiliario Urbano, estructuradora del contrato. La empresa habría negociado una comisión de cumplimiento de 1300 millones de pesos si el contrato es aprobado. "Esto es una seria irregularidad, pues hay un gran conflicto de interés; la empresa se ha convertido en juez y parte de la adjudicación del contrato", aseguró García a PUBLIMETRO.

García aseguró que no busca que estas solicitudes fueran a afectar la adjudicación del contrato. PUBLIMETRO trató de ponerse en contacto con el Dadep, pero la entidad no respondió al estar en medio de la adjudicación del mismo. La entidad, en el Secop, publicó una adenda en la que se corrió la fecha de la adjudicación del contrato al próximo 18 de diciembre.