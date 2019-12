Todo ocurre por ocasión de un saco navideño ofrecido en Canadá en el que se ve a Papa Noel consumiendo cocaína. El ofensivo suéter que ofrecía Walmart por el cual Colombia demandará a la tienda.

El suéter que Walmart ya retiró de su tienda virtual dejaba ver a un Santa Claus frente a una mesa con líneas de cocaína, y en la descripción del producto decía que la mejor "nieve" viene de Suramérica y que a Santa "le gusta disfrutar cuando tiene un poco de 'nieve' de calidad de Colombia".

Tras conocer esto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) anunció que prepara acciones legales por la publicación que hizo esta tienda.

Camilo Gómez Alzate, director de la Andje, confirmó a W Radio que ya están trabajando en documentos para exigirle personalmente a Walmart que indemnice a Colombia por el daño que ya está hecho, por más que hubieran retirado el suéter y hubiesen pedido disculpas por dicha publicidad.

Estos suéteres "no representan los valores de Walmart y no tienen lugar en nuestro sitio web", dijo un portavoz de la compañía en un comunicado, en el que ofreció sus disculpas.

La indemnización que solicitará Colombia será calculada según en número de personas que vieron la publicidad.

“Todos sabemos cómo funciona la nieve. Es blanca, polvorosa y la mejor nieve viene de Sudamérica (…) a Santa realmente le gusta saborear el momento en que pone sus manos en nieve colombiana de primera calidad (…) captura el momento en que Santa finalmente está listo para disfrutar la dulce nieve importada”, decía el texto publicitario publicado en las redes sociales de Walmart para Canadá.

Yall. Look at this description for this Christmas sweater from Walmart pic.twitter.com/lBdmKQ1JoZ

— Jason John (@HurrbaSousJohn) December 7, 2019