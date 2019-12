¡Pasó! Gabriela Tafur se desquitó del chiste de Steve Harvey en vivo y en directo

Miss Colombia se desquitó del chiste de Steve Harvey en vivo y en directo.

Gabriela Tafur logró entrar al grupo de las 20 finalistas. La vallecaucana entró al grupo como la última llamada, lo que generó ansiedad entre los colombianos.

Tafur no pasó como finalista del grupo de las Américas, sino que fue elegida, entre el último paquete de reinas que lograron ingresar al concurso a la fase final.

Aunque en redes estaban comiéndose las uñas, la llegada de Gabriela Tafur al escenario dejó sin aliento a muchos y en especial cuando le devolvió el chiste al presentador estadounidense, Steve Harvey.

El nicio de Miss Universo no fue muy memorable con nuestro país, de nuevo Steve Harvey, quien entregó la corona mal a Ariadna Gutiérrez en una edición pasada del certamen, vuelve a presentar el concurso.

Sin embargo, no hubo quién se alegrara con el primer chiste del presentador en pleno concurso. De entrada, Harvey volvió a mencionar a Colombia, sin superar lo sucedido con Ariadna Gutiérrez, cuando en 2015 se equivocó al entregar la corona.

“La gente del cartel está molesta conmigo”, aseguró cuando vio a la delegación colombiana que gritaba 'no, no, no'.

El chiste no fue bien recibido por la gente en redes sociales que decidió decir que el comentario tenía que ver con drogas y carteles de narcotráfico, sin que esto haya sido comprobado.

Pues Gabriela Tafur, al ser nombrada, le devolvió el chiste y le dijo que si sí había leído bien el nombre o que se había equivocado.

Así, con humor, muchos sintieron que se desquitó por los chistes de mal gusto del presentador estadounidense.

Me encantó como miss Colombia, Gabriela Tafur se robó el show en su llamado al top 20 de #MissUniverso2019 demasiado segura, demasiado alegre pero sobren todo, me encantó como capto la atención de todo el público presenté. pic.twitter.com/ldjl5IAxZN — EL SULTAN.🦁🌈 (@EnmanuelMartinz) December 9, 2019

