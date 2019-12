Las denuncias se han hecho en las redes sociales. Denuncian que la Policía retuvo a personas que estaban protestando en el aeropuerto El Dorado.

Hace algunos minutos personas en Twitter subieron imágenes que muestran a algunas personas siendo retenidas por la Policía Nacional.

Estas personas han denunciado que estaban protestando pacíficamente, cuando de repente, las autoridades llegaron y los retuvieron.

Sin embargo, otras personas han asegurado que no se trataba de una marcha pacífica, y que por el contrario, querían bloquear los ingresos de los pasajeros y los vuelos.

Quieren ocasionar líos y bloquear vuelos en el aeropuerto el dorado, a mí no me vengan con disque manifestaciones pacíficas , ustedes creer q la policía no tiene inteligencia investigativa, ya se sabe q quieren bloquear el transporte aéreo provocar caos en el país @BOG_ELDORADO

— Ana Maria Pinedo (@AnaMariaPinedo2) December 7, 2019